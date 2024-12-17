Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (3:5). Новосибирский клуб в третий раз в сезоне уступил в сибирском дерби.

«Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей. В начале недоработали — пропустили два лёгких гола. Хороший второй период, но недотерпели до конца периода: надо было сыграть попроще. В третьем периоде соперник здорово выступил в меньшинстве, закрыл нашу лучшую бригаду. Была мысль уже выпустить вторую, но надеялись на мастерство. В конце игры исполнительское мастерство решило», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.