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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил поражение от «Авангарда»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (3:5). Новосибирский клуб в третий раз в сезоне уступил в сибирском дерби.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер) – 03:25 (5x5)     0:2 Галимов (Чистяков, Буше) – 13:37 (5x5)     1:2 Белоусов (Пьянов, Мартынов) – 19:41 (5x4)     2:2 Кара (Мёрфи, Бутузов) – 28:01 (5x5)     3:2 Мёрфи (Широков) – 34:29 (5x5)     3:3 Меркли (Каблуков, Галиев) – 37:21 (5x5)     3:4 Прохоркин (Маклауд) – 58:11 (5x5)     3:5 Чистяков – 59:34 (en)    

«Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей. В начале недоработали — пропустили два лёгких гола. Хороший второй период, но недотерпели до конца периода: надо было сыграть попроще. В третьем периоде соперник здорово выступил в меньшинстве, закрыл нашу лучшую бригаду. Была мысль уже выпустить вторую, но надеялись на мастерство. В конце игры исполнительское мастерство решило», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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