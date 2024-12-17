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Епанчинцев прокомментировал спорный победный гол «Авангарда» на 59-й минуте матча

Епанчинцев прокомментировал спорный победный гол «Авангарда» на 59-й минуте матча
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал спорный победный гол «Авангарда» на 59-й минуте матча. Нападающий омского клуба Николай Прохоркин вышел один на один с голкипером новосибирцев Денисом Костиным и послал шайбу в ворота. Арбитры матча долго смотрели повтор на предмет пересечения шайбой линии ворот, но всё-таки засчитали гол. Шайба в момент её пересечения линии гола находилась под вратарём.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер) – 03:25 (5x5)     0:2 Галимов (Чистяков, Буше) – 13:37 (5x5)     1:2 Белоусов (Пьянов, Мартынов) – 19:41 (5x4)     2:2 Кара (Мёрфи, Бутузов) – 28:01 (5x5)     3:2 Мёрфи (Широков) – 34:29 (5x5)     3:3 Меркли (Каблуков, Галиев) – 37:21 (5x5)     3:4 Прохоркин (Маклауд) – 58:11 (5x5)     3:5 Чистяков – 59:34 (en)    

— Всех волнует победный гол Прохоркина: успели ли увидеть после матча повторы, шайба пересекла линию ворот?
— Да, она пересекла линию ворот, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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