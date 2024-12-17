Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал спорный победный гол «Авангарда» на 59-й минуте матча. Нападающий омского клуба Николай Прохоркин вышел один на один с голкипером новосибирцев Денисом Костиным и послал шайбу в ворота. Арбитры матча долго смотрели повтор на предмет пересечения шайбой линии ворот, но всё-таки засчитали гол. Шайба в момент её пересечения линии гола находилась под вратарём.

— Всех волнует победный гол Прохоркина: успели ли увидеть после матча повторы, шайба пересекла линию ворот?

— Да, она пересекла линию ворот, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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