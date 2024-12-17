Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что ему сложно далось возвращение в Россию. Форвард последние 10 лет выступал в Национальной хоккейной лиге. В прошедшее межсезонье российский нападающий подписал четырёхлетнее соглашение с петербургским клубом.

— Расскажи про возвращение в Россию.

— Сложно ли далось? Да. Довольно-таки сложно, всё же двое детей, жена, там 11 лет жили. Думаю, сейчас всё равно дом в Вашингтоне продавать придётся. И, наверное, вот в Майами квартиру хотели купить. На лето туда приезжать или что-то, потому что у нас грин-карта, всё равно раз в год нужно ездить туда, — сказал Кузнецов в интервью «ПНХ Шоу» на платформе VK-видео.