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«Подъяпольский – сильнейший вратарь КХЛ». Гендиректор «Динамо» оценил обмен с «Ладой»

«Подъяпольский – сильнейший вратарь КХЛ». Гендиректор «Динамо» оценил обмен с «Ладой»
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал обмен голкипера Владислава Подъяпольского из «Лады».

«Я думаю, никто не будет спорить с тем, что на данный момент Подъяпольский – сильнейший вратарь в лиге. Об этом говорят и процент отражённых бросков, и количество пропущенных шайб. Мы давно вели переговоры и очень хотели его заполучить, но это было очень тяжело. Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов очень сильно сопротивлялся, потому что для них Владислав был большой частью команды и важной составляющей успеха. Поэтому мы благодарны президенту нашего клуба и нашим акционерам, которые понимали, что в борьбе за Кубок нам нужен такой серьёзный вратарь. Они нас поддержали, поэтому всё получилось», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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