В «Динамо» прокомментировали слухи о безумной компенсации за обмен Подъяпольского

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал слухи о безумной компенсации за обмен вратаря Владислава Подъяпольского из тольяттинской «Лады».

«Каждый делает свою работу — кто-то её делает более-менее честно, а кто-то хочет кого-то удивить. Что кому в голову взбрело, тот то и пишет. Мы это никак не контролируем. Скажу, что цифра была адекватной. Ещё раз хочу поблагодарить всех участников процесса за то, что всё получилось», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

29-летний вратарь в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 28 матчей, где одержал 11 побед с 94,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,02.