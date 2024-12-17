«Авангард» ответил на провокационный ролик «Сибири» с изображением Прохоркина

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 5:3.

Пресс-служба «Авангарда» ответила на провокационный ролик «Сибири», на котором был изображён нападающий омского клуба Николай Прохоркин, которому в лицо прилетает снежок.

Отметим, что Прохоркин стал автором победного гола за полторы минуты до конца третьего периода. Судьи долго просматривали эпизод на предмет пересечения шайбой линии ворот. После того как объявили автора гола, болельщики освистали Прохоркина, а тот саркастически приложил руку к уху.