«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Александром Беляевым

ХК «Спартак» Москва заключил новый контракт с нападающим Александром Беляевым. Как сообщает пресс-служба красно-белых, новое соглашение рассчитано до 2027 года и ности двусторонний характер.

Пополнив систему «Спартака» перед прошлым сезоном, 25-летний Беляев закрепился на уровне КХЛ. Форвард провёл за красно-белых 83 матча, в которых набрал 29 очков — забросил 18 шайб и отдал 11 результативных передач.

В текущем сезоне на счету Беляева 26 матчей, в которых форвард набрал 7 (5+2) очков. В текущем сезоне «Спартак» провёл 35 матчей и на данный момент расположился на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.