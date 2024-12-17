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Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о будущем американского голкипера в клубе

Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о будущем американского голкипера в клубе
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о будущем американского голкипера Хантера Миски в клубе. Сегодня, 17 декабря, бело-голубые в результате обмена получили голкипера Владислава Подъяпольского.

«Мы сегодня целый день разговаривали с Алексеем Николаевичем Сопиным. Всё в процессе. Работа идёт. Когда у истории с Миской появится какое-то логическое завершение, мы вам обязательно всё расскажем», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

29-летний Миска пополнил состав «Динамо» в межсезонье. В текущем сезоне вратарь провёл 14 матчей, в которых одержал пять побед с процентом отражённых бросков 90,8%.

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