Сушко: история О’Делла в «Динамо» завершена. У нас начнётся новая история

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал уход из клуба нападающего Эрика О'Делла.

«Вы знаете, что на протяжении последних лет «Динамо» и Эрик были своего рода понятиями-синонимами. Его сильно любили болельщики, они сильно привязались к нему. Но хоккей движется вперёд. Чтобы открыть следующую страницу, необходимо закрыть предыдущую. История Эрика в «Динамо» закончилась. Думаю, что у нас начнётся новая история. Получилось как получилось. Мы идём дальше», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.