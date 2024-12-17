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В «Динамо» отреагировали на слух об интересе клуба к лидеру «Спартака» Николаю Голдобину

В «Динамо» отреагировали на слух об интересе клуба к лидеру «Спартака» Николаю Голдобину
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко отреагировал на слух об интересе клуба к лидеру «Спартака» Николаю Голдобину.

«У нас такой информации нет. Вам быстрее приходит. Видимо, с вами вели переговоры (улыбается). Ни я, ни Алексей Николаевич Сопин ничего не слышали о нашем интересе к Голдобину. Думаю, что кто-то выдаёт желаемое за действительное», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов также назвал эту информацию слухами. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Голдобин сыграл в 32 матчах, в которых набрал 25 (7+18) очков.

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