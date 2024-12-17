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Гендиректор «Динамо» рассказал, как клуб решает проблему со льдом на домашней арене

Гендиректор «Динамо» рассказал, как клуб решает проблему со льдом на домашней арене
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, как клуб решает проблему со льдом на домашней арене.

«Вы же знаете, что арена не является собственностью хоккейного клуба. Тут есть управляющая компания, с которой мы находимся в каждодневном диалоге. Они прикладывают очень много усилий к решению вопроса. Ездят по другим аренам, смотрят, и в последнее время количество нареканий на лёд значительно уменьшилось. Думаю, что эта проблема решится. К тому же сейчас зима, и мороз будут нам в помощь. Эта проблема не так остра, как звучит», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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