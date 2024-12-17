Гендиректор «Динамо» рассказал, как клуб решает проблему со льдом на домашней арене

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, как клуб решает проблему со льдом на домашней арене.

«Вы же знаете, что арена не является собственностью хоккейного клуба. Тут есть управляющая компания, с которой мы находимся в каждодневном диалоге. Они прикладывают очень много усилий к решению вопроса. Ездят по другим аренам, смотрят, и в последнее время количество нареканий на лёд значительно уменьшилось. Думаю, что эта проблема решится. К тому же сейчас зима, и мороз будут нам в помощь. Эта проблема не так остра, как звучит», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.