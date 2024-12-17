В КХЛ прокомментировали ситуацию с переходом Подъяпольского в «Динамо» и «правилом трёх»

В КХЛ прокомментировали ситуацию с переходом вратаря Владислава Подъяпольского в московское «Динамо», несмотря на «правило трёх», которое не позволяло бело-голубым приобретать более трёх бывших игроков СКА.

«Перед сезоном-2024/2025 в регламент КХЛ были внесены ограничения на переходы игроков между клубами. Правило по трансферу трёх игроков из одного и того же клуба работает только для переходов, случившихся с 1 мая 2024 года. При регистрации контрактов лига проверяет, с какими клубами игрок имел зарегистрированные соглашения в сезоне-2023/2024, и в случае если такие клубы были, игрок считается одним из трёх «пришедших».

Если клуб в период с 1 мая 2024 года регистрирует контракт со своим игроком после окончания завершившегося контракта (продлевает его) или заключает с ним новый контракт на новых условиях после расторжения, то такие игроки не идут в учёт «пришедших», даже если с 1 мая 2023 года у них были контракты с другими клубами. Норма регламента относится к тем, кто меняет клубы, а не остаётся в своих.

Тремя игроками московского «Динамо», перешедшими из СКА в сезоне-2024/2025, считаются вратарь Владислав Подъяпольский, защитник Артём Сергеев и нападающий Артём Швец-Роговой», — сказали в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.