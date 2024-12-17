Запасной вратарь «Локомотива» отбил шайбу блином над площадкой и получил малый штраф
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Идёт второй период — счёт 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Бардаков) – 12:13 (5x5) 1:1 А. Радулов (Бут, Иванов) – 15:01 (5x5) 1:2 Шалунов (Берёзкин) – 24:29 (5x5) 2:2 Алистров (Рендулич, Хайруллин) – 28:32 (5x4) 2:3 Берёзкин (Шалунов, Гернат) – 52:07 (5x4)
В середине второго периода запасной голкипер «Локомотива» Алексей Мельничук получил необычный штраф. Вратарь отбил блином шайбу, летящую над площадкой параллельно борту. За это команда «Локомотив» была наказана малым штрафом, а СКА реализовал большинство и сравнял счёт в матче. Судья объявил удаление за блокировку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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