Запасной вратарь «Локомотива» отбил шайбу блином над площадкой и получил малый штраф

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Идёт второй период — счёт 2:2.

В середине второго периода запасной голкипер «Локомотива» Алексей Мельничук получил необычный штраф. Вратарь отбил блином шайбу, летящую над площадкой параллельно борту. За это команда «Локомотив» была наказана малым штрафом, а СКА реализовал большинство и сравнял счёт в матче. Судья объявил удаление за блокировку.

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