Для «морозного дерби» ВХЛ между «Норильском» и «Соколом» нарисовали специальный логотип

ХК «Норильск» обыграл красноярский «Сокол» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счётом — 5:3. В составе победителей двумя заброшенными шайбами Семён Асташевский, установивший рекорд лиги как автор самого раннего дубля на 94-й секунде игры.

Для «морозного дерби» нарисовали специальный логотип, а хозяева презентовали альтернативную форму к этому матчу. Обе команды представляют Красноярский край.

Права на видео принадлежат ХК «Норильск». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Отметим, что «Норильск» первым в ВХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб и на данный момент делит первое место по результативности с петербургским «Динамо».