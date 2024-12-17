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Для «морозного дерби» ВХЛ между «Норильском» и «Соколом» нарисовали специальный логотип

Для «морозного дерби» ВХЛ между «Норильском» и «Соколом» нарисовали специальный логотип
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ХК «Норильск» обыграл красноярский «Сокол» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счётом — 5:3. В составе победителей двумя заброшенными шайбами Семён Асташевский, установивший рекорд лиги как автор самого раннего дубля на 94-й секунде игры.

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
5 : 3
Сокол
Красноярск
1:0 Асташевский (Паничкин, Макеев) – 01:24 (5x5)     2:0 Асташевский (Попов, Луговяк) – 01:34 (5x5)     2:1 Мещеряков (Афонасьевский, Любчич) – 05:26 (5x5)     3:1 Шуйдин (Колесников, Горбунов) – 09:21 (5x5)     4:1 Леонтьев (Сергеев, Луговяк) – 10:26 (5x5)     4:2 Сафин-Трегубов (Смирнов) – 33:18 (5x5)     4:3 Скворцов (Казаков) – 44:23 (5x5)     5:3 Скобелев (Леонтьев, Яковлев) – 46:25 (5x5)    

Для «морозного дерби» нарисовали специальный логотип, а хозяева презентовали альтернативную форму к этому матчу. Обе команды представляют Красноярский край.

Права на видео принадлежат ХК «Норильск». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Отметим, что «Норильск» первым в ВХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб и на данный момент делит первое место по результативности с петербургским «Динамо».

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