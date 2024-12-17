Для «морозного дерби» ВХЛ между «Норильском» и «Соколом» нарисовали специальный логотип
Поделиться
ХК «Норильск» обыграл красноярский «Сокол» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счётом — 5:3. В составе победителей двумя заброшенными шайбами Семён Асташевский, установивший рекорд лиги как автор самого раннего дубля на 94-й секунде игры.
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
5 : 3
Сокол
Красноярск
1:0 Асташевский (Паничкин, Макеев) – 01:24 (5x5) 2:0 Асташевский (Попов, Луговяк) – 01:34 (5x5) 2:1 Мещеряков (Афонасьевский, Любчич) – 05:26 (5x5) 3:1 Шуйдин (Колесников, Горбунов) – 09:21 (5x5) 4:1 Леонтьев (Сергеев, Луговяк) – 10:26 (5x5) 4:2 Сафин-Трегубов (Смирнов) – 33:18 (5x5) 4:3 Скворцов (Казаков) – 44:23 (5x5) 5:3 Скобелев (Леонтьев, Яковлев) – 46:25 (5x5)
Для «морозного дерби» нарисовали специальный логотип, а хозяева презентовали альтернативную форму к этому матчу. Обе команды представляют Красноярский край.
Права на видео принадлежат ХК «Норильск». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.
Отметим, что «Норильск» первым в ВХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб и на данный момент делит первое место по результативности с петербургским «Динамо».
Комментарии
- 17 декабря 2024
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:05
-
20:52
-
20:40
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:10
-
19:46
-
19:32
-
19:12
-
19:03
-
19:01
-
18:54
-
18:51
-
18:48
-
18:39
-
18:09
-
18:05
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
16:59
-
16:50
-
16:40
-
16:25
-
16:15