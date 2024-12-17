«Витязь» отыграл две шайбы в третьем периоде и обыграл «Торпедо» по буллитам

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали хозяева со счётом 6:5 по буллитам.

Дублем отметился нападающий «Торпедо» Максим Летунов. Гол и результативная передача на счету форварда нижегородцев Сергея Гончарука. Нападающий Владислав Фирстов отметился двумя передачами. Голом и результативной передачей каждый отметились хоккеисты «Витязя» Андрей Чивилёв и Станислав Яровой. «Витязь» отыграл две шайбы в третьем периоде и сравнял счёт на последней минуте. По буллитам победу одержали хозяева.

«Витязь» прервал серию из трёх поражений.