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«Витязь» отыграл две шайбы в третьем периоде и обыграл «Торпедо» по буллитам

«Витязь» отыграл две шайбы в третьем периоде и обыграл «Торпедо» по буллитам
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали хозяева со счётом 6:5 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Яровой (Дарьин, Чивилёв) – 01:48 (5x5)     1:1 Атанасов (Ларионов, Войнов) – 03:01 (5x5)     2:1 Рыков (Калинин, Бусыгин) – 04:40 (5x5)     2:2 Летунов (Артамонов, Фирстов) – 12:00 (5x5)     2:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 26:21 (5x5)     2:4 Конюшков (Гончарук, Абрамов) – 29:03 (5x5)     3:4 Аркалов (Малоросиянов, Ежов) – 32:20 (5x5)     3:5 Летунов (Фирстов, Артамонов) – 33:11 (5x5)     4:5 Чивилёв (Дарьин, Яровой) – 47:42 (5x5)     5:5 Готье (Барак) – 59:21 (6x5)     6:5 Макеев – 65:00    

Дублем отметился нападающий «Торпедо» Максим Летунов. Гол и результативная передача на счету форварда нижегородцев Сергея Гончарука. Нападающий Владислав Фирстов отметился двумя передачами. Голом и результативной передачей каждый отметились хоккеисты «Витязя» Андрей Чивилёв и Станислав Яровой. «Витязь» отыграл две шайбы в третьем периоде и сравнял счёт на последней минуте. По буллитам победу одержали хозяева.

«Витязь» прервал серию из трёх поражений.

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