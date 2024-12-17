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Гол Максима Берёзкина принёс «Локомотиву» третью победу в сезоне над СКА

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий СКА Сергей Плотников с передачи Захара Бардакова. Вскоре форвард «Локомотива» Александр Радулов сравнял счёт. Ему ассистировали Даниил Бут и Георгий Иванов. В начале второго периода ярославцы впервые вышли вперёд в счёте благодаря голу Максима Шалунова с передачи Максима Берёзкина. Через несколько минут Владимир Алистров реализовал большинство и сравнял счёт. В середине третьего периода большинство реализовал Максим Берёзкин и принёс гостям победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» в третий раз в текущем сезоне обыграл СКА.