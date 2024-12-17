Дубль Соркина помог ЦСКА обыграть «Куньлунь» и одержать шестую победу подряд

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Куньлунем». Победу одержали армейцы со счётом 3:2.

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Виталий Абрамов и Никита Охотюк. В середине первого периода «Куньлуню» сравнял счёт благодаря голу Джейдена Хальбгевакса. В середине второго периода Тайлер Граовац впервые вывел гостей вперёд в счёте. Однако уже через несколько минут гол Максима Мамина установил паритет в матче. В середине третьего периода Соркин оформил дубль.

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ЦСКА выиграл шестой матч кряду.