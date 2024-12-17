Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Соркина помог ЦСКА обыграть «Куньлунь» и одержать шестую победу подряд

Дубль Соркина помог ЦСКА обыграть «Куньлунь» и одержать шестую победу подряд
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Куньлунем». Победу одержали армейцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Соркин (Абрамов, Охотюк) – 02:39 (5x5)     1:1 Хальбгевакс (Граовац, Юрчо) – 13:00 (5x5)     1:2 Граовац (Хальбгевакс, Паутов) – 24:29 (5x5)     2:2 Мамин (Долженков) – 30:59 (5x5)     3:2 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 51:08 (5x5)    

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Виталий Абрамов и Никита Охотюк. В середине первого периода «Куньлуню» сравнял счёт благодаря голу Джейдена Хальбгевакса. В середине второго периода Тайлер Граовац впервые вывел гостей вперёд в счёте. Однако уже через несколько минут гол Максима Мамина установил паритет в матче. В середине третьего периода Соркин оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА выиграл шестой матч кряду.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android