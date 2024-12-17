Дубль Соркина помог ЦСКА обыграть «Куньлунь» и одержать шестую победу подряд
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Куньлунем». Победу одержали армейцы со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Соркин (Абрамов, Охотюк) – 02:39 (5x5) 1:1 Хальбгевакс (Граовац, Юрчо) – 13:00 (5x5) 1:2 Граовац (Хальбгевакс, Паутов) – 24:29 (5x5) 2:2 Мамин (Долженков) – 30:59 (5x5) 3:2 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 51:08 (5x5)
Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Виталий Абрамов и Никита Охотюк. В середине первого периода «Куньлуню» сравнял счёт благодаря голу Джейдена Хальбгевакса. В середине второго периода Тайлер Граовац впервые вывел гостей вперёд в счёте. Однако уже через несколько минут гол Максима Мамина установил паритет в матче. В середине третьего периода Соркин оформил дубль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА выиграл шестой матч кряду.
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