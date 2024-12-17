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Московское «Динамо» на своей площадке всухую уступило «Барысу», Бурдасов оформил дубль

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Барысом». Сухую победу одержали гости со счётом 2:0.

Победный гол в матче на счету нападающего «Барыса» Антона Бурдасова, который забросил шайбу на первой минуте второго периода. В концовке матча Бурдасов оформил дубль, забив гол в пустые ворота. Голкипер «Барыса» Никита Бояркин записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Барыс» прервал восьмиматчевую серию поражений. Московскому «Динамо» не удалось одержать третью победу кряду. Команды больше не встретятся между собой в регулярном сезоне.