«Нормально отыграли». Главный тренер «Барыса» — о сенсационной победе над «Динамо»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил победу в матче с московским «Динамо» со счётом 2:0.
«Понимали, что будет тяжёлая игра, готовились к ней. В этом перерыве мы неплохо поработали над функционалкой и тактическими действиями. Сегодня ребята постарались, играли здорово, помогли Никите Бояркину, забили и выдержали натиск соперника. В принципе, считаю, что нормально отыграли.
Никита Бояркин все матчи выступает хорошо. Просто до этого ребят чуть-чуть не хватало на то, чтобы держать темп все три периода. Мы стараемся это нарабатывать, но перерывы маленькие, поэтому не удаётся держать их в тонусе. Одна-две игры, а дальше просаживаются в функциональном плане. Но Никита все матчи проводит здорово», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 декабря 2024
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