Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нормально отыграли». Главный тренер «Барыса» — о сенсационной победе над «Динамо»

«Нормально отыграли». Главный тренер «Барыса» — о сенсационной победе над «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил победу в матче с московским «Динамо» со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Барыс
Астана
0:1 Бурдасов (Омирбеков, Асетов) – 20:38 (5x5)     0:2 Бурдасов (Савицкий) – 59:04 (en)    

«Понимали, что будет тяжёлая игра, готовились к ней. В этом перерыве мы неплохо поработали над функционалкой и тактическими действиями. Сегодня ребята постарались, играли здорово, помогли Никите Бояркину, забили и выдержали натиск соперника. В принципе, считаю, что нормально отыграли.

Никита Бояркин все матчи выступает хорошо. Просто до этого ребят чуть-чуть не хватало на то, чтобы держать темп все три периода. Мы стараемся это нарабатывать, но перерывы маленькие, поэтому не удаётся держать их в тонусе. Одна-две игры, а дальше просаживаются в функциональном плане. Но Никита все матчи проводит здорово», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» на своей площадке всухую уступило «Барысу», Бурдасов оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android