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В «Барысе» прокомментировали ситуацию со сборной Казахстана на Кубке Первого канала — 2024

В «Барысе» прокомментировали ситуацию со сборной Казахстана на Кубке Первого канала — 2024
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев заявил, что принял решение не отпускать игроков команды в сборную Казахстана для участия в Кубке Первого канала. Казахстанская сборная на турнире была представлена игроками ВХЛ и местного чемпионата.

«Мы понимаем, что дальше настолько больших перерывов уже не будет. В этот перерыв надо было плодотворно работать, чтобы в дальнейшем выдерживать такие матчи через день. Поэтому и приняли решение никого не отдавать в сборную Казахстана, а именно: готовиться», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сборная Казахстана на Кубке Первого канала проиграла все три своих матча.

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