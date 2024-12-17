«Тяжёлая игра, хороший соперник». Никитин оценил третью победу в сезоне над СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче со СКА (3:2). Ярославский клуб в третий раз в сезоне обыграл петербургскую команду.

— Тяжёлая встреча, хороший соперник. Парни — молодчики, и в обороне сыграли, и в атаке достаточно моментов создали.

— Что сложнее против СКА — догонять или удерживать преимущество?

— Честно говоря, не знаю. Выиграли — можно сказать, удерживать легче. Но как удерживать — мастерства достаточно. В том-то и дело, что не надо удерживать счёт, ребята не давали создавать хаос у себя в зоне. Нужно уметь и догонять, и удерживать.

— Впервые «Локомотив» играет на этом стадионе, использовали ли это в качестве мотивации?

— Перед матчем парням сказали: полные трибуны, наслаждайтесь не просто трибунами, а своей игрой.

— Какое ощущение от стадиона?

— Не думаю, что в Ярославле поддержка слабее. Но акустика классная, приятно находиться.

— Радулов в каждом сезоне забрасывает СКА, в чём феномен?

— У Сани родители сегодня были, нельзя плохо играть. Генетика — в таком возрасте сохранять не только силы, но и страсть. И партнёры здорово помогали, подчищали, где он переигрывал. Думаю, в хоккее Саня не смог бы состояться, если бы не выступал с классными партнёрами.

— Можно ли сравнить петербургскую арену с североамериканскими?

— Я не был таким игроком, чтобы выступать при таких трибунах. Классный стадион, это здорово для всей страны. То, что касается хоккея, — видно, что всё продумано.

— Как команда проводила перерыв, насколько фактор свежести мог сыграть роль?

— Понимаю, сам достаточно в сборной отработал. Мы на это внимания не обращали, провели сборы в Сочи. Особой свежести не было, там двухразовые тренировки были. Парни молодчики, что смогли победить, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.