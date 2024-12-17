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Никитин — о подписании Паника: мы не испытываем иллюзий, что у «Локомотива» всё хорошо

Никитин — о подписании Паника: мы не испытываем иллюзий, что у «Локомотива» всё хорошо
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о подписании контракта со словацким нападающим Рихардом Паником.

— Вы подписали Паника, хотя и так лидеры. Не опасаетесь того, что лучшее — враг хорошего?
— Мы не испытываем иллюзий, что у нас всё хорошо. То, что мы на первом месте, в плей-офф ничего не значит. Сильных игроков конкуренция должна мотивировать, а не сковывать. Мы уверены в своих парнях, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В НХЛ 33-летний Паник провёл 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 матче регулярного чемпионата НХЛ Паник набрал 195 очков — забросил 88 шайб и отдал 107 результативных передач. В 20 матчах Кубка Стэнли на его счету пять очков — один гол и четыре результативные передачи.

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