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«Беззубо сыграли. Не зло». Алексей Кудашов назвал причину поражения «Динамо»

«Беззубо сыграли. Не зло». Алексей Кудашов назвал причину поражения «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что расстроен сухим поражением от «Барыса», (0:2) и отметил плохую реализацию голевых моментов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Барыс
Астана
0:1 Бурдасов (Омирбеков, Асетов) – 20:38 (5x5)     0:2 Бурдасов (Савицкий) – 59:04 (en)    

— Ну что тут скажешь… Конечно, результат расстраивает. Знаете, немного беззубо сыграли. Вроде создали много моментов, и они были хорошие, но как-то не зло это всё было. Сделаем выводы из этой встречи и двигаемся дальше.

— Вы сказали, что сегодня создали много моментов, но фактически все они были созданы в третьем периоде. Почему у команды не было такого остервенения в начале матча?
— Я не скажу, что все моменты создали только в третьем периоде. И во втором были моменты — и у Кудрявцева, и в большинстве. Были моменты. Но в третьем периоде перешли на игру в три звена. Увеличили интенсивность. Возможно, улучшение связано с этим. Возможно, что пауза и проделанная в неё работа немного выбили из колеи. Но это для всех одинаково. Создавать всегда тяжелее, а у нас не было этой интенсивности в начале матча. И знаете, у игроков ещё такая психология, что идёт-идёт, и впереди ещё много времени, а когда петух уже клюнет, только тогда уже включаются, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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