«Беззубо сыграли. Не зло». Алексей Кудашов назвал причину поражения «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что расстроен сухим поражением от «Барыса», (0:2) и отметил плохую реализацию голевых моментов.

— Ну что тут скажешь… Конечно, результат расстраивает. Знаете, немного беззубо сыграли. Вроде создали много моментов, и они были хорошие, но как-то не зло это всё было. Сделаем выводы из этой встречи и двигаемся дальше.

— Вы сказали, что сегодня создали много моментов, но фактически все они были созданы в третьем периоде. Почему у команды не было такого остервенения в начале матча?

— Я не скажу, что все моменты создали только в третьем периоде. И во втором были моменты — и у Кудрявцева, и в большинстве. Были моменты. Но в третьем периоде перешли на игру в три звена. Увеличили интенсивность. Возможно, улучшение связано с этим. Возможно, что пауза и проделанная в неё работа немного выбили из колеи. Но это для всех одинаково. Создавать всегда тяжелее, а у нас не было этой интенсивности в начале матча. И знаете, у игроков ещё такая психология, что идёт-идёт, и впереди ещё много времени, а когда петух уже клюнет, только тогда уже включаются, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.