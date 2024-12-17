Никитин оценил необычное удаление запасного вратаря Мельничука в матче со СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил необычное удаление запасного вратаря Алексея Мельничука в матче со СКА (3:2). Голкипер со скамейки запасных отбил шайбу блином над площадкой. Арбитр матча выписал удаление за блокировку, а СКА реализовал большинство.

— В середине второго периода Мельничук сыграл со скамейки, что там произошло?

— Я так сейчас не могу сказать. Шайба летела к нам на лавку, Алексей ловил, чтобы она никому не попала в лицо. Была ли там рука за территорией лавки? Лайнсмен сказал, что была. Верим лайнсмену. Главный судья поверил, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.