Главный тренер «Динамо» объяснил причину разрыва контракта с Эриком О’Деллом

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, что решение о расторжении контракта с нападающим Эриком О'Деллом было принято исходя из частых травм канадского форварда.

— Почему приняли решение расторгнуть контракт с О’Деллом? В какой плоскости лежит это решение?

— Травмы. Вот в этой плоскости.

— Травма была настолько серьёзной, что он уже не был помощником для «Динамо»?

— Я пока не хочу здесь далеко заходить, потому что Эрику, возможно, ещё предстоит играть. На данный момент так. У него была проблема, которая не давала ему играть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.