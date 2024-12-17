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«Вратарь должен быть победителем». Кудашов – о причине приобретения Подъяпольского

«Вратарь должен быть победителем». Кудашов – о причине приобретения Подъяпольского
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему в клубе приняли решение выменять у «Лады» вратаря Владислава Подъяпольского.

— Почему приняли решение всё-таки пойти на сделку с «Ладой» по приобретению Владислава Подъяпольского за очень солидную денежную компенсацию?
— А вы как считаете?

— Просто вроде бы тот же Максим Моторыгин в последнее время стал хорошо играть…
— Хочется стабильности. Это основная позиция. Без неё уже какой год… Ну мы же всё понимаем. Смотрели, думали. Понимаете, у нас оба вратаря нормальные – и Хантер, и Максим. Но нужна постоянная стабильность. Чтобы вообще выиграть чемпионат и Кубок, вратарь в одиночку иногда должен выигрывать матчи. Он должен быть победителем. Это аксиома, от которой никуда не уйти. Поэтому и пытаемся усилить эту позицию», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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