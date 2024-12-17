Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в матче с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3).

— Отличная игра уровня плей-офф, «Локомотив» бросил серьёзный вызов. Видно было, что они хорошо подготовлены, сразу взвинтили темп. Мы сражались, бились, проявили характер. Не будем сетовать на игру сборной. В любой ситуации мы обязаны побеждать. Равная игра, мы допустили на одну ошибку больше. Уверен, мы улучшим игру, уберём непонятные удаления наших звёзд, будем работать на команду и победим.

— В первом периоде не проснулись?

— Было непросто войти в эту игру. Часть ребят играли на КПК, часть тренировалась. Мы провели только одну тренировку, раскатку на этом льду, этого недостаточно. Мы вели 1:0 несмотря на преимущество соперника по броскам. Важно не только количество, но и качество. Две индивидуальные ошибки – соперник повёл в счёте, потом мы сравняли. Потом ещё одна ошибка, Плотников. После победы на КПК игроки эмоционально выхолощены, где-то не хватило свежести. Удаление, неправильно сыграли в меньшинстве. Обязательно всё разберём и улучшим, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.