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Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в матче с «Локомотивом»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Бардаков) – 12:13 (5x5)     1:1 А. Радулов (Бут, Иванов) – 15:01 (5x5)     1:2 Шалунов (Берёзкин) – 24:29 (5x5)     2:2 Алистров (Рендулич, Хайруллин) – 28:32 (5x4)     2:3 Берёзкин (Шалунов, Гернат) – 52:07 (5x4)    

— Отличная игра уровня плей-офф, «Локомотив» бросил серьёзный вызов. Видно было, что они хорошо подготовлены, сразу взвинтили темп. Мы сражались, бились, проявили характер. Не будем сетовать на игру сборной. В любой ситуации мы обязаны побеждать. Равная игра, мы допустили на одну ошибку больше. Уверен, мы улучшим игру, уберём непонятные удаления наших звёзд, будем работать на команду и победим.

— В первом периоде не проснулись?
— Было непросто войти в эту игру. Часть ребят играли на КПК, часть тренировалась. Мы провели только одну тренировку, раскатку на этом льду, этого недостаточно. Мы вели 1:0 несмотря на преимущество соперника по броскам. Важно не только количество, но и качество. Две индивидуальные ошибки – соперник повёл в счёте, потом мы сравняли. Потом ещё одна ошибка, Плотников. После победы на КПК игроки эмоционально выхолощены, где-то не хватило свежести. Удаление, неправильно сыграли в меньшинстве. Обязательно всё разберём и улучшим, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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