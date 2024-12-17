Кудашов рассказал, планируется ли в «Динамо» дальнейшее усиление до дедлайна

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, планируется ли в клубе дальнейшее усиление до дедлайна. Напомним, 27 декабря в КХЛ запланирован крайний срок обменов.

«Пытаемся. Понимаете, не всё так легко. Помимо нас, ещё есть масса команд, которые также пытаются. Посмотрим. Поживём-увидим. Но, конечно, мы хотим.

Первоначально летом планировалось, что одной из ударных троек будет сочетание Комтуа – О’Делл – Слепышев. И вот так получилось, что из этой тройки остался только один человек. Пытаемся это исправить в ходе сезона», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.