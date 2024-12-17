В «Динамо» рассказали, что будут делать с линией вратарей после появления Подъяпольского

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как теперь в команде будут делить игровое время между вратарями после приобретения голкипера Владислава Подъяпольского.

«Посмотрим, как мы теперь будем делить игровое время между вратарями. Во-первых, Владислав ещё не здесь. Поэтому какие-то дни ему нужны, чтобы переехать. Посмотрим, в каком состоянии он будет после сборной. Всё равно нужно время на адаптацию к новому коллективу и ко всему новому. А за распределение игрового времени вы не переживайте. Мы найдём решение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.