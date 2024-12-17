«Всегда рады обмениваться опытом». Р. Ротенберг — о руководстве «Монреаля» на матче СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что на матче присутствовало руководство «Монреаля», наблюдавшее за задрафтованным канадским клубом форвардом Иваном Демидовым.

— На матче было руководство «Монреаля», знали ли вы и Ваня об этом?

— Мы всегда рады, когда к нам прилетают гости. На КПК прилетали зрители из разных стран, сегодня рады, что прилетели гости из «Монреаля», были на арене, которая по праву является лучшей в мире. 20 лет назад арена «Монреаля» была номер один в мире, сейчас лучшая — наша. Уверен, они это ощутили. Также смотрели игру, обязательно это обсудим, сравним стиль игры нашей команды и клубов НХЛ. Всегда обмениваемся опытом и берём многое на вооружение. Здесь присутствовали Венсан Лекавалье, Кен Хьюз, всё обязательно обсудим и в целом по развитию игроков, и как развивается и добавляет Иван Демидов, и как нам улучшить реализацию. Мы сегодня не реализовали свои моменты.

У Ивана были хорошие моменты, где-то он искал лишний пас. А с «Локомотивом» лучше брать ответственность на себя. Завтра это проговорим, очень интересно обмениваться опытом с такими уважаемыми людьми, которые через весь мир, через Стамбул прилетели к нам. Завтра будут переговоры, обмен опытом, мы всегда рады общаться, это нас развивает, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.