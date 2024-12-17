«Может, вам счётчик дать?». Р. Ротенберг – о подсчёте посещаемости на «СКА-Арене»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал высокую посещаемость на «СКА Арене» в матче с «Локомотивом» (2:3), несмотря на визуально большое количество свободных мест.

— Сегодня объявили 22881 зрителя на трибунах, но верхние сектора заполнены процентов на 30-40.

— Может, вам счётчик дать, вы всех посчитаете в ручном режиме? 23 тысячи – максимальное количество, но когда ещё добавляются ложи, волонтёры, если всех посчитать, и получаются такие цифры. Наша задача – аншлаг на каждой игре, будем к этому стремиться.

— Довольны изменениями в тройках?

— Первое звено как было в сборной, они и там здорово сыграли, и сегодня создали много моментов. Многим не хватило эмоций. В целом по сочетаниям ничего плохого сказать не могу. Мы владели шайбой, владели инициативой, но где-то не надо искать лишний пас, тики-таку с ними разыграть тяжело.

— Короткий ни разу не вышел на лёд, почему выбрали его и почему не удалось ввести его в игру?

— Короткий – обладатель Кубка Харламова, в плей-офф был одним из лидеров СКА-1946. Парень с характером, у него огромное будущее, может и забить, и ловить шайбу на себя, самоотверженный игрок с мастерством. Он играет в том стиле, который нам нужен. Уверен, в следующих играх он получит игровое время, он остаётся с нами. У нас Кузьмин получил травму, Зыков травмирован. Нам их не хватает, но на Матвея рассчитываем. Мы не раз услышим его фамилию, у него очень серьёзное будущее, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.