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Капитан «Динамо»: оправдания можно найти ко всему. Нам нельзя жить вчерашним днём

Капитан «Динамо»: оправдания можно найти ко всему. Нам нельзя жить вчерашним днём
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов оценил сухое поражение в матче с «Барысом» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Барыс
Астана
0:1 Бурдасов (Омирбеков, Асетов) – 20:38 (5x5)     0:2 Бурдасов (Савицкий) – 59:04 (en)    

— Что стало главной причиной такого поражения?
— Реализация. Только реализация и всё.

— Первые два периода получились совсем печальными. Почему так получилось?
— Этот вопрос нам нужно задать самим себе – почему всё так происходило. В этом нам надо разобраться.

— Можно ли говорить, что длительный перерыв не пошёл на пользу команде?
— Знаете, оправдания можно найти ко всему. А у «Барыса» что не было такого перерыва? Вчерашним днём жить нельзя. Надо жить сегодняшним. Сегодня мы проиграли 0:2.

— Это щелчок по носу?
— Да, конечно. Естественно, что нам нельзя успокаиваться на достигнутом. Начинается новый микроотрезок, где надо заново набирать обороты, доказывать и выходить на тот уровень, на котором мы были перед паузой», — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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