Капитан «Динамо»: оправдания можно найти ко всему. Нам нельзя жить вчерашним днём

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов оценил сухое поражение в матче с «Барысом» (0:2).

— Что стало главной причиной такого поражения?

— Реализация. Только реализация и всё.

— Первые два периода получились совсем печальными. Почему так получилось?

— Этот вопрос нам нужно задать самим себе – почему всё так происходило. В этом нам надо разобраться.

— Можно ли говорить, что длительный перерыв не пошёл на пользу команде?

— Знаете, оправдания можно найти ко всему. А у «Барыса» что не было такого перерыва? Вчерашним днём жить нельзя. Надо жить сегодняшним. Сегодня мы проиграли 0:2.

— Это щелчок по носу?

— Да, конечно. Естественно, что нам нельзя успокаиваться на достигнутом. Начинается новый микроотрезок, где надо заново набирать обороты, доказывать и выходить на тот уровень, на котором мы были перед паузой», — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.