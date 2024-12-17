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Агент Проворова заявил, что Иван готов продлить контракт с «Коламбусом»

Агент Проворова заявил, что Иван готов продлить контракт с «Коламбусом»
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Агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника «Коламбуса» Ивана Проворова заявил, что россиянин комфортно чувствует себя в клубе и размышляет над продлением контракта с «Блю Джекетс». Недавно младший брат Проворова Иван перешёл в одну из хоккейных команд штата Огайо.

«Иван счастлив быть в Коламбусе, счастлив играть там. Он думает, что команда добьётся успеха. Очевидно, что команда стала лучше, чем в прошлом году. Лично я полностью уверен в способностях генерального менеджера Дона Уодделла. Он опытный менеджер, который знает, что делает. Я думаю, что команда будет улучшаться с каждым годом. Безусловно, мы открыты к переговорам о продлении контракта.

Независимо от того, останется ли его младший брат Иван там или нет, это будет бонусом, но это не совсем определяющий фактор. Определяющим фактором является тот факт, что Огайо Стэйт — очень хорошая программа с отличным тренерским составом. Она движется в нужное русло. В очень дружелюбной, комфортной обстановке, — цитирует Гандлера The Athletic.

Проворов находится на последнем году шестилетнего контракта со кэпхитом $ 6,75 млн.

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