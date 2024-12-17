Иван Проворов оценил возможность продления контракта с «Коламбусом»

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов заявил, что чувствует себя комфортно в «Блю Джекетс» и отметил, что не всегда всё зависит от игрока в вопросе выбора продолжения карьеры. Россиянин находится на последнем году шестилетнего контракта со кэпхитом $ 6,75 млн.

«С того дня, как я попал в «Коламбус», я наслаждаюсь временем проведённым здесь. Мне нравится город. Мне нравится организация и ребята в раздевалке. Лично я чувствую себя здесь отлично. Но, очевидно, что часто не всё находится в твоих руках. Поэтому я просто сосредоточен на игре и делаю всё возможное, пытаясь помочь команде победить», — цитирует Проворова The Athletic.