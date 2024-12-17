Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Проворов оценил возможность продления контракта с «Коламбусом»

Иван Проворов оценил возможность продления контракта с «Коламбусом»
Комментарии

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов заявил, что чувствует себя комфортно в «Блю Джекетс» и отметил, что не всегда всё зависит от игрока в вопросе выбора продолжения карьеры. Россиянин находится на последнем году шестилетнего контракта со кэпхитом $ 6,75 млн.

«С того дня, как я попал в «Коламбус», я наслаждаюсь временем проведённым здесь. Мне нравится город. Мне нравится организация и ребята в раздевалке. Лично я чувствую себя здесь отлично. Но, очевидно, что часто не всё находится в твоих руках. Поэтому я просто сосредоточен на игре и делаю всё возможное, пытаясь помочь команде победить», — цитирует Проворова The Athletic.

Материалы по теме
Агент Проворова заявил, что Иван готов продлить контракт с «Коламбусом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android