Инсайдер НХЛ: Овечкин может сыграть в матче «Вашингтона» ещё до паузы на Рождество

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что травмированный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может сыграть матч ещё до рождественского перерыва. До короткой паузы в регулярном чемпионате на праздники столичный клуб проведёт четыре матча. Россиянин уже принимает участие в ледовых тренировках с командой.

«Погоня Овечкина за рекордом по голам может возобновиться уже в ближайшее время. Он потенциально вернётся в состав либо на одну игру перед праздничным перерывом, либо должен быть готов выйти на матчи сразу после перерыва на Рождество», — цитирует Лебрюна The Athletic.

Напомним, Овечкин получил травму 19 ноября — перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой». В нынешнем сезоне за 18 матчей Овечкин набрал 25 очков. Он сделал 10 голевых передач и забросил 15 шайб.