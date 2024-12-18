Миска поил Комтуа, вратарь «Барыса» залетал в ворота. Фото матча с «Динамо»

17 декабря в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Барыс» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Астаны.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Победный гол в матче на счету нападающего «Барыса» Антона Бурдасова, который забросил шайбу на первой минуте второго периода. В концовке матча Бурдасов оформил дубль, забив гол в пустые ворота. Голкипер «Барыса» Никита Бояркин записал на свой счёт «сухой» матч.

Благодаря этой победе «Барыс» прервал восьмиматчевую серию поражений. Московскому «Динамо» не удалось одержать третью победу кряду. Команды больше не встретятся между собой в регулярном сезоне.