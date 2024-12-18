Евгений Малкин прервал безголевую серию из пяти матчей в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт 2:1 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Таким образом, россиянин прервал пятиматчевую безголевую серию. Для него это всего вторая шайба в последних 17 играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Евгения Малкина 26 (7+19) очков в 33 матчах текущего розыгрыша НХЛ.

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