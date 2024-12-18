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Питтсбург Пингвинз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 18 декабря 2024, счет 3:2 OT, НХЛ 2024-2025

Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить в овертайме «Лос-Анджелес», у Гаврикова два очка
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В ночь с 17 на 18 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Гавриков) – 00:33     1:1 Малкин (Бантинг, Раст) – 26:22     1:2 Тюркотт (Гавриков, Спенс) – 31:38     2:2 Грызлик (Кросби, Ракелль) – 54:25     3:2 Ракелль (Карлссон, Бантинг) – 61:44    

В составе «Кингз» отличился российский защитник Владислав Гавриков, на счету которого два результативных паса. 38-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин на 27-й минуте отметился заброшенной шайбой, которая позволила «Пингвинз» сравнять счёт в первый раз (1:1).

Остальные голы на счету защитника Мэтта Грызлика и форварда Рикарда Ракелля (в овертайме) у хозяев площадки, нападающих Адриана Кемпе и Алекса Тюркотта у «Лос-Анджелеса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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