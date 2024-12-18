Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить в овертайме «Лос-Анджелес», у Гаврикова два очка

В ночь с 17 на 18 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
В составе «Кингз» отличился российский защитник Владислав Гавриков, на счету которого два результативных паса. 38-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин на 27-й минуте отметился заброшенной шайбой, которая позволила «Пингвинз» сравнять счёт в первый раз (1:1).
Остальные голы на счету защитника Мэтта Грызлика и форварда Рикарда Ракелля (в овертайме) у хозяев площадки, нападающих Адриана Кемпе и Алекса Тюркотта у «Лос-Анджелеса».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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