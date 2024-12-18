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Стали известны клубы НХЛ, заинтересованные в приобретении Ивана Проворова

Стали известны клубы НХЛ, заинтересованные в приобретении Ивана Проворова
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«Ванкувер Кэнакс», «Оттава Сенаторз», «Даллас Старз» и «Флорида Пантерз» входят в число команд, которые рассматривают вариант с приобретением российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Ивана Проворова, сообщает The Fourth Period со ссылкой на инсайдера Давида Паньотту.

На данный момент 27-летний Проворов находится на последнем году своего шестилетнего контракта на $ 40,5 млн и является одним из основных кандидатов на обмен перед дедлайном, который намечен на 7 марта.

Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 31 матч за «Коламбус», в которых он набрал 11 (2+9) очков. Ранее агент хоккеиста Марк Гандлер заявил о готовности своего подопечного продлить контракт с «жакетами».

Отметим, что недавно младший брат Проворова Владимир перешёл в одну из хоккейных команд штата Огайо.

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