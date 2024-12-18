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Передача Кучерова и 28 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

Передача Кучерова и 28 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» взяла верх над «Коламбус Блю Джекетс» (5:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гленденинг (Пербикс, Лиллеберг) – 03:21     2:0 Пол – 21:28     3:0 Гюнцель (Пол) – 27:36     4:0 Чаффи (Пол, Хагель) – 34:18 (pp)     4:1 Пюухтия – 47:23     4:2 Фантилли (Марченко) – 48:05     4:3 Силлинджер (Воронков, Марченко) – 54:11 (pp)     5:3 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 57:51    

Шайбами в составе победителей отметились Люк Гленденинг, Ник Пол, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Брейден Пойнт. У гостей голы забили Микаэль Пюухтия, Адам Фантилли и Коул Силлинджер.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этом матче результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский сделал 28 сейвов.

В составе «жакетов» ассистентский дубль на счету российского форварда Кирилла Марченко. Также результативная передача на счету ещё одного россиянина Дмитрия Воронкова.

«Лайтнинг» набрали 36 очков и занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Коламбус» остался с 29 очками и идёт последним в Столичном дивизионе.

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