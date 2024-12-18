Передача Кучерова и 28 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» взяла верх над «Коламбус Блю Джекетс» (5:3).
Шайбами в составе победителей отметились Люк Гленденинг, Ник Пол, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Брейден Пойнт. У гостей голы забили Микаэль Пюухтия, Адам Фантилли и Коул Силлинджер.
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этом матче результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский сделал 28 сейвов.
В составе «жакетов» ассистентский дубль на счету российского форварда Кирилла Марченко. Также результативная передача на счету ещё одного россиянина Дмитрия Воронкова.
«Лайтнинг» набрали 36 очков и занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Коламбус» остался с 29 очками и идёт последним в Столичном дивизионе.
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