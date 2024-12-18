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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин был заменён после четырёх пропущенных шайб от «Каролины»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин был заменён после четырёх пропущенных шайб от «Каролины»
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В эти минуты в Роли (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». На данный момент идёт третий период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 05:47 (pp)     2:0 Мартинук (Стаал) – 08:21     3:0 Джост (Гостисбер, Рослович) – 31:13     4:0 Ахо (Робинсон, Славин) – 39:44    

В качестве стартового голкипера «островитян» на этот матч вышел россиянин Илья Сорокин, однако на третий период тренерский штаб «Айлендерс» принял решение выпустить второго голкипера Маркуса Хёгберга после того, как Сорокин пропустил четыре шайбы за две двадцатиминутки.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате, без учёта этой игры, на счету 29-летнего Сорокина 22 матча, в которых он отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,71 и одном шат-ауте. Он защищает цвета «островитян» с сезона-2020/2021.

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