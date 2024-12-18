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Гол Свечникова и шат-аут Кочеткова принесли «Каролине» уверенную победу над «Айлендерс»

Гол Свечникова и шат-аут Кочеткова принесли «Каролине» уверенную победу над «Айлендерс»
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В Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» уверенно переиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 05:47 (pp)     2:0 Мартинук (Стаал) – 08:21     3:0 Джост (Гостисбер, Рослович) – 31:13     4:0 Ахо (Робинсон, Славин) – 39:44    

Шайбами в составе победителей отметились Андрей Свечников, Джордан Мартинук, Тайсон Джост и Себастьян Ахо.

Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков отразил в этой встрече все 32 броска по своим воротам. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Нью-Йорка» Илья Сорокин был заменён после двух периодов на шведа Маркуса Хёгберга.

«Харрикейнз» набрали 41 очко и занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Айлендерс» там же идут на седьмой строчке с 31 очком.

Турнирная таблица НХЛ
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