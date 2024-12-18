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Кучеров приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ. У четырёх игроков — по 47 очков

Кучеров приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ. У четырёх игроков — по 47 очков
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей по ходу матча с «Коламбус Блю Джекетс», который недавно завершился. Игра осталась за «Тампой», добывшей победу с итоговым счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гленденинг (Пербикс, Лиллеберг) – 03:21     2:0 Пол – 21:28     3:0 Гюнцель (Пол) – 27:36     4:0 Чаффи (Пол, Хагель) – 34:18 (pp)     4:1 Пюухтия – 47:23     4:2 Фантилли (Марченко) – 48:05     4:3 Силлинджер (Воронков, Марченко) – 54:11 (pp)     5:3 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 57:51    

Таким образом, Кучеров набрал 47 очков (14 голов и 33 ассиста) в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Столько же очков имеют в активе сразу трое: финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (18 голов и 29 ассистов), российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (22+25) и немецкий игрок атаки «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (23+24).

Единолично лидирует в бомбардирской гонке канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. В его активе 50 очков (13 голов и 37 результативных передач).

Никита Кучеров Подробнее
Натан Маккиннон Подробнее

Шестое и седьмое места с 44 очками разделили канадец из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (14+30) и чешский игрок «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (14+30).

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