Кочетков вышел на чистое 7-е место по шат-аутам в истории франшизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс»

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков отразил все 32 броска по своим воротам в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0).

Этот шат-аут стал девятым для 25-летнего россиянина за карьеру в «Каролине». По этому показателю он обошёл Фредерика Андерсена и Питера Сидоркевича ( у обоих — по восемь) и вышел на чистое седьмое место в истории франшизы «Каролина Харрикейнз»/«Хартфорд Уэйлерс». Лидером всех времён является Кэм Уорд (27).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Кочеткова 19 матчей за «Харрикейнз», в которых от отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,47. Он защищает цвета «ураганов» с сезона-2021/2022.