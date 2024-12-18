Кочетков вышел на чистое 7-е место по шат-аутам в истории франшизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс»
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков отразил все 32 броска по своим воротам в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 05:47 (pp) 2:0 Мартинук (Стаал) – 08:21 3:0 Джост (Гостисбер, Рослович) – 31:13 4:0 Ахо (Робинсон, Славин) – 39:44
Этот шат-аут стал девятым для 25-летнего россиянина за карьеру в «Каролине». По этому показателю он обошёл Фредерика Андерсена и Питера Сидоркевича ( у обоих — по восемь) и вышел на чистое седьмое место в истории франшизы «Каролина Харрикейнз»/«Хартфорд Уэйлерс». Лидером всех времён является Кэм Уорд (27).
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Кочеткова 19 матчей за «Харрикейнз», в которых от отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,47. Он защищает цвета «ураганов» с сезона-2021/2022.
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