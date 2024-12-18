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«Рейнджерс» потерпели 11-е поражение в 14 последних матчах, всухую уступив «Нэшвиллу»

«Рейнджерс» потерпели 11-е поражение в 14 последних матчах, всухую уступив «Нэшвиллу»
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В Нэшвилле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маршессо (Стэмкос, Форсберг) – 13:37     2:0 Вильсбю (Стэмкос, Форсберг) – 51:59    

Шайбами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо и Адам Вильсбю. В обоих случаях в качестве ассистентов выступили Стивен Стэмкос и Филип Форсберг.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил в этом матче 30 бросков по своим воротам. Его соотечественник Артемий Панарин пропускал эту встречу из-за травмы нижней части тела.

«Хищники» набрали 24 очка и идут на седьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Рейнджерс» остались с 31 очком и занимают шестое место в Столичном дивизионе. Это поражение стало для «копов» уже 11-м в 14-ти последних матчах.

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