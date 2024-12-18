Гол и передача Михеева помогли «Чикаго» уйти с 0:2 и добиться победы над «Вашингтоном»

В Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).
«Столичные вели со счётом 2:0 уже в первом периоде благодаря шайбам в исполнении Пьера-Люка Дюбуа и Эндрю Манджапане. Однако в третьем периоде „ястребы“ нашли в себе силы не только отыграться, но и вырвать победу — шайбы забросили Илья Михеев, Ти Джей Броди и Райан Донато. На счету Михеева также результативная передача.
Напомним, звёздный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде, восстанавливаясь после перелома ноги.
«Блэкхоукс» набрали 24 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Кэпиталз» остались с 44 очками и идут вторыми в Столичном дивизионе.
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