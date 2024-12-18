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Гол и передача Михеева помогли «Чикаго» уйти с 0:2 и добиться победы над «Вашингтоном»

Гол и передача Михеева помогли «Чикаго» уйти с 0:2 и добиться победы над «Вашингтоном»
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В Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 04:16     0:2 Манджапане (Эллер, Врана) – 13:18     1:2 Михеев (Терявяйнен) – 40:51 (sh)     2:2 Броди (Михеев, Терявяйнен) – 54:07     3:2 Донато (Мёрфи, Терявяйнен) – 57:42    

«Столичные вели со счётом 2:0 уже в первом периоде благодаря шайбам в исполнении Пьера-Люка Дюбуа и Эндрю Манджапане. Однако в третьем периоде „ястребы“ нашли в себе силы не только отыграться, но и вырвать победу — шайбы забросили Илья Михеев, Ти Джей Броди и Райан Донато. На счету Михеева также результативная передача.

Напомним, звёздный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде, восстанавливаясь после перелома ноги.

«Блэкхоукс» набрали 24 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Кэпиталз» остались с 44 очками и идут вторыми в Столичном дивизионе.

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