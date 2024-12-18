Форвард «Вашингтона» Манджапане забросил эффектную шайбу в матче с «Чикаго»

В эти минуты в Чикаго (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 2:2.
Вторую шайбу гостей в этой встрече забросил нападающий Эндрю Манджапане, и сделал это весьма эффектно. Получив шайбу на своей синей линии, канадец продвинулся вперёд, красивым финтом обыграл защитника хозяев Ти Джея Броди, выдержал паузу перед голкипером и направил шайбу в ворота.
«Чемпионат предлагает посмотреть видео одного из красивейших голов нынешнего сезона:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету Манджапане 30 матчей, в которых он набрал 11 (7+4) очков.
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