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Форвард «Вашингтона» Манджапане забросил эффектную шайбу в матче с «Чикаго»

Форвард «Вашингтона» Манджапане забросил эффектную шайбу в матче с «Чикаго»
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В эти минуты в Чикаго (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 04:16     0:2 Манджапане (Эллер, Врана) – 13:18     1:2 Михеев (Терявяйнен) – 40:51 (sh)     2:2 Броди (Михеев, Терявяйнен) – 54:07     3:2 Донато (Мёрфи, Терявяйнен) – 57:42    

Вторую шайбу гостей в этой встрече забросил нападающий Эндрю Манджапане, и сделал это весьма эффектно. Получив шайбу на своей синей линии, канадец продвинулся вперёд, красивым финтом обыграл защитника хозяев Ти Джея Броди, выдержал паузу перед голкипером и направил шайбу в ворота.

«Чемпионат предлагает посмотреть видео одного из красивейших голов нынешнего сезона:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету Манджапане 30 матчей, в которых он набрал 11 (7+4) очков.

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