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Форвард «Тампы» Гюнцель повторил редкое достижение Овечкина и Могильного в НХЛ

Форвард «Тампы» Гюнцель повторил редкое достижение Овечкина и Могильного в НХЛ
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель отметился заброшенной шайбой по ходу матча с «Коламбус Блю Джекетс», который недавно завершился. Игра осталась за «Тампой», добывшей победу с итоговым счётом 5:3. Таким образом, Гюнцель забил хотя бы один гол в седьмом матче Национальной хоккейной лиги подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гленденинг (Пербикс, Лиллеберг) – 03:21     2:0 Пол – 21:28     3:0 Гюнцель (Пол) – 27:36     4:0 Чаффи (Пол, Хагель) – 34:18 (pp)     4:1 Пюухтия – 47:23     4:2 Фантилли (Марченко) – 48:05     4:3 Силлинджер (Воронков, Марченко) – 54:11 (pp)     5:3 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 57:51    

Таким образом, 30-летний американский нападающий повторил достижение экс-игрока «Детройт Ред Уингз» Люка Робитайла (сезон-2001/2002), форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (сезон-2005/2006) и другого россиянина, выступавшего за «Ванкувер Кэнакс», Александра Могильного (сезон-1995/1996) по количеству матчей подряд с забитыми голами в своём дебютном сезоне за команду в НХЛ за последние 30 лет.

Джейк Гюнцель Подробнее
Александр Овечкин Подробнее

Напомним, соглашение 29-летнего Гюнцеля с «Тампой» рассчитано на семь лет. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата Гюнцель провёл 29 встреч, в которых набрал 33 (18+15) очка.

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