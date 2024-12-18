Форвард «Тампы» Гюнцель повторил редкое достижение Овечкина и Могильного в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель отметился заброшенной шайбой по ходу матча с «Коламбус Блю Джекетс», который недавно завершился. Игра осталась за «Тампой», добывшей победу с итоговым счётом 5:3. Таким образом, Гюнцель забил хотя бы один гол в седьмом матче Национальной хоккейной лиги подряд.
Таким образом, 30-летний американский нападающий повторил достижение экс-игрока «Детройт Ред Уингз» Люка Робитайла (сезон-2001/2002), форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (сезон-2005/2006) и другого россиянина, выступавшего за «Ванкувер Кэнакс», Александра Могильного (сезон-1995/1996) по количеству матчей подряд с забитыми голами в своём дебютном сезоне за команду в НХЛ за последние 30 лет.
Напомним, соглашение 29-летнего Гюнцеля с «Тампой» рассчитано на семь лет. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата Гюнцель провёл 29 встреч, в которых набрал 33 (18+15) очка.
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