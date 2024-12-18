Гюнцель вплотную приблизился к повторению рекорда Кучерова и Брэдли во франшизе

30-летний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель отметился забитым голом по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», который недавно завершился. Игра осталась за «Тампой», которая победила с итоговым счётом 5:3. Таким образом, Гюнцель забросил хотя бы одну шайбу в седьмом матче Национальной хоккейной лиги подряд.
Таким образом, американский форвард показал третью по продолжительности голевую серию в истории франшизы. Показатели Гюнцеля уступают только серии российского форварда Никиты Кучерова, которая составляет восемь побед в сезоне-2021/2022. Такая же серия у ещё одной легенды «молний» Брайана Брэдли (сезон-1992/1993).
Отметим, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Гюнцель провёл 29 встреч, в которых набрал 33 (18+15) очка.
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