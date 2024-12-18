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«Работай, чёрт побери». Кочетков — о своих мыслях в последние минуты перед шат-аутом

«Работай, чёрт побери». Кочетков — о своих мыслях в последние минуты перед шат-аутом
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0), в котором он отыграл «на ноль», ответил на вопрос, думал ли он о приближающемся долгожданном шат-ауте в последние минуты встречи.

Как сообщает инсайдер Уолт Рафф в социальных сетях, Кочетков заявил, что старался не думать об этом по ходу игры, но подобные мысли начали появляться у него в концовке встречи.

«Делай, чёрт возьми, свою работу. Расслабься. Работай, чёрт побери», — приводит слова Кочеткова Рафф в ответ на вопрос, что он думал в этот момент.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Кочеткова 19 матчей за «Харрикейнз», в которых от отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,47. Он защищает цвета «ураганов» с сезона-2021/2022.

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